قرعة كأس العرب 2021 تفرز مواجهات نارية.. تفاصيل النتائج

2021/04/27 | 22:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُحبت الثلاثاء في الدوحة، قرعة دور المجموعات للنسخة العاشرة لمسابقة كأس العرب في كرة القدم، المقررة خلال الفترة ما بين الأول و18 ديسمبر المقبل.

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