بعد اربع خسارات.. الشرطة يهزم الدحيل متصدر مجموعته بأبطال آسيا

2021/04/27 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق الشرطة العراقي بكرة القدم اليوم الثلاثاء( 27 نيسان 2021)، الفوز على الدحيل القطري متصدر المجموعة بنتيجة 2-1، في لقاء جرى على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021، والفوز هو الاول للشرطة بعد أربع خسارات من الدحيل والاستقلال والاهلي في الذهاب ومن الاخير في الاياب.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً الأهلي السعودي مع الاستقلال الإيراني على نفس الملعب.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" الشرطة ظهر في هذا اللقاء بشكل مختلف حيث كانت خطوطه منظمة وهدف السبق المبكر جاء في الدقيقة 3 بواسطة أمجد عطوان، وحاول الدحيل البحث عن التعادل الا ان دفاعات الشرطة منعت كل المحاولات ، لينتهي الشوط الاول عراقي 1 – صفر".

وأضاف،" منذ بداية الشوط الثاني بدأ الدحيل ضاغطاً وحقق ماكان يبحث عنه وهدف التعادل في الدقيقة 57 جاء بواسطة ميكاييل أولونجا، واستمر اللقاء متوازناً من الطرفين حتى الدقيقة 85 وهدف التقدم للشرطة جاء بواسطة محمد داود، لينتهي اللقاء عراقي 2 – 1".

ويتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من الاستقلال والأهلي ومن اربع مباريات للفريقين، في حين كسب الشرطة أول 3 نقاط بالمجموعة.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الخميس فوز الدحيل على الشرطة 2-0 والاستقلال على الأهلي 5-2، في حين شهدت الجولة الثانية يوم الأحد فوز الاستقلال على الشرطة 3-0 وتعادل الأهلي مع الدحيل 1-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز الدحيل على الاستقلال 4-3 والأهلي على الشرطة 3-0، وشهدت الجولة الرابعة فوز الأهلي على الشرطة 2-1 وتعادل الاستقلال مع الدحيل 2-2.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

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