2021/04/27 | 23:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الوفد الإيراني في أربيل:استقرار إقليم كردستان العراق يحظى باهتمام بلادنا أربيل – بعقوبة -الزمان أفاد مصدر أمني بسقوط 5 ضحايا وإصابات في صفوف أفراد الأمن أحدهم ضابط، يوم الثلاثاء، في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش بمحافظة ديالى التي تشهد عمليات متعددة لداعش منذ ستة شهور .. وقال المصدر إن «عناصر داعش هاجمت قوات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهات عنيفة بين الرد السريع وتنظيم داعش في شرق ديالى ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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