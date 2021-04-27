مواجهات‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬الرد‭ ‬السريع وتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ديالى‭  ‬

2021/04/27 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوفد‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬أربيل‭:‬استقرار‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬بلادنا‭ ‬ أربيل‭ – ‬بعقوبة‭ -‬الزمان‭ ‬ أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬بسقوط‭ ‬5‭ ‬ضحايا‭ ‬وإصابات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬أفراد‭ ‬الأمن‭ ‬أحدهم‭ ‬ضابط،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬شنه‭ ‬مسلحو‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بمحافظة‭ ‬ديالى‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬عمليات‭ ‬متعددة‭ ‬لداعش‭ ‬منذ‭ ‬ستة‭ ‬شهور‭ .. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬هاجمت‭ ‬قوات‭ […]

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