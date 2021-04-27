الكِمامة والاعلام

2021/04/27 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام في البلدان المتقدمة، شهدنا حملات اعلامية جبارة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وبالرغم من ذلك كانت الاصابات والوفيات عالية، ولم يتراجع الجهد الاعلامي التعبوي أبداً بل تطور بوسائله وتقنياته، وكان يقوده في الواجهة دوماً رؤوساء الحكومات ووزراء الصحة حتى تحولت وجوههم الى ضيوف مألوفين في بيوت الملايين ، في حين كان المواطن […]

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