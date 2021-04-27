المغرب يجدد دعمه المطلق لأمن السعودية ومبادرتها لحل الأزمة في اليمن

2021/04/27 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭ ‬–‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬ جدد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مغربي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى،‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬التضامن‭ ‬المطلق‭ ‬للملكة‭ ‬المغربية‭ ‬ووقوفها‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬استقرارها‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضيها‭ ‬وأمن‭ ‬وسلامة‭ ‬مواطنيها‭ ‬والمقيمين‭ ‬فيها‭ ‬ولمبادرتها‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬تطرقت‭ ‬مباحثات‭ ‬جرت‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬،‭ ‬جمعت‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ […]

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