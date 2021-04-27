الشرطة يهزم الدحيل القطري بهدفين لهدف في أبطال آسيا

2021/04/27 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحقق فريق الشرطة العراقي أول فوز له في بطولة دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على الدحيل القطري بهدفين لهدف.وسجل اهداف الشرطة امجد عطوان في الدقيقة 3 ومحمد داود في الدقيقة 85 ، بينما سجل هدف الدحيل الوحيد مايكل اولونغا.وشهدت المباراة طرد لاعب الدحيل المهدي بن عطية في الدقيقة 96 من المباراة.

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