العملة الرقمية “إيثريوم” تقفز لمستوى قياسي مسجلة 2683.65 دولار

2021/04/27 | 23:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قفزت العملة الرقمية “إيثريوم” ثاني عملة مشفرة في العالم بعد “بيتكوين” اليوم الثلاثاء إلى مستوى قياسي مرتفعة بذلك إلى 2683.65 دولار في بورصة بتستامب.وقلصت “إيثريوم” مكاسبها إلى 7.39 بالمئة عند 2640.18 دولار بحلول الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت “بيتكوين” 3.18 بالمئة إلى 54 ألفا و968 دولارا لكنها تبقى منخفضة أكثر من 15 […]

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