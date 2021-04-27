الشرطة الجزائرية تمنع مسيرة الطلاب الأسبوعية

2021/04/27 | 23:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت الشرطة الجزائرية الطلاب من التظاهر في العاصمة، كما يفعلون كل ثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ استئناف مسيرات الحراك نهاية فبراير، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس وشهود عيان.

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