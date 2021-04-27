وزير الخارجية العراقي يتحدث عن مجموعة من الاسس بشأن السياسة الخارجية- عاجل

2021/04/27 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وزير الخارجية فؤاد حسين: السياسة الخارجية في زمن حكومة الكاظمي تستند على مجموعة من الأسس

حسين: أول الأسس ان نكون فاعلين في المحيط الاقليمي وناخذ المبادرة

حسين: ثاني الأسس خلق حالة من التوازن مع المحيط الاقليمي

حسين: ثالث الأسس تستند إلى المصالح المشتركة وإبعاد الاخرين عن التدخل في الشؤون الداخلية

حسين: ننطلق بعلاقاتنا مع الخارج كفاعلين بعيداً عن المحاور

حسين: نطرح التعاون الاقتصادي مع الدول خلال زيارات المسؤولين إلى العراق

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