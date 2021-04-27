السامرائي يدعو اللجنة المشرفة على تنفيذ قانون سامراء للاسراع باطلاق مشاريعها (فيديو)

2021/04/27 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداددعا رئيس لجنة قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، النائب مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، اللجنة التحضيرية المشرفة على القانون إلى الإسراع بانجاز اعمالها واطلاق مشاريعها.

وقال السامرائي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "لجنة قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية البرلمانية عقدت اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة التحضيرية المكلفة بتنفيذ القانون، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أعمال اللجنة والسقف الزمني لاطلاق مشاريع القانون".وأضاف أن "اللجنة البرلمانية استمعت إلى شرح مفصل قدمه رئيس اللجنة التحضيرية محافظ صلاح الدين عمار جبر ونائب رئيس اللجنة أحمد مهدي جابر وأمين سرها قائمقام سامراء محمود خلف عن أعمال اللجنة وخططها وأولويات المشاريع التي تسعى لإطلقها والمعوقات التي تواجهها".وتابع: "هذا وعقدت اللجنتان مؤتمراً صحفياً مشتركاً حيث أكد رئيس اللجنة التحضيرية محافظ صلاح الدين عمار جبر أن لجنته ستطلق الدعوة لمشاريع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية في يوم ٤ / ٥ / ٢٠٢١، مثمناً دور اللجنة البرلمانية في تعديل القانون ودور النائب مثنى عبدالصمد السامرائي بتخصيص المبالغ الخاصة بالمشروع من خلال موقعه نائباً لرئيس اللجنة المالية البرلمانية".

من جانبه أوضح نائب رئيس اللجنة البرلمانية المشرفة على القانون، محمد البلداوي أن "سامراء ستشهد طفرة نوعية في حال تم تنفيذ مشاريع القانون وبما تستحقه من إعمار يليق بمكانتها الدينية والتاريخية"، مشيراً الى "الدور الكبير الذي قام به رئيس اللجنة النائب مثنى السامرائي لتأمين التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع".

وفي ختام المؤتمر أكد رئيس اللجنة مثنى عبد الصمد السامرائي، أنه "يأمل أن تسارع اللجنة التحضيرية بإنجاز أعمالها وإطلاق مشاريعها خصوصاً بعد النجاح في تخصيص المبالغ المطلوبة لتنفيذ المشاريع"، موضحاً أن "اللجنة البرلمانية داعمة للجنة التحضيرية التي يرأسها محافظ صلاح الدين وتثق بها، لكنها ملتزمة بمراقبة الأداء وتذليل العقبات وتأشير أي تعثر يواجه العمل".

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