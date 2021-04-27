تحذير أمريكي.. واشنطن تحث موظفيها على مغادرة أفغانستان في أقرب فرصة

2021/04/27 | 23:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني طلبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، من موظفيها الحكوميين مغادرة العاصمة الأفغانية كابول في أقرب وقت ممكن، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة سحب قواتها من البلاد الشهرالمقبل.وذكر بيان […]

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واشنطن تحث موظفيها على مغادرة أفغانستان في أقرب فرصة المركز الخبري الوطني.

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