بالصور.. الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني يجتمعان بجواد ظريف

2021/04/27 | 23:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هولندا تمنع تلقي لقاح "أسترازينيكا"

قررت هولندا، وبشكل رسمي، منع استخدام لقاح "أسترازينيكا"، بعد حدوث مضاعات جانبية ، لاشخاص تقل اعمارهم عن 60 عاما.

واوضح بختيار بكر ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني في هولندا لـ< p> الهجرة تقدم تسهيلات للأسر العراقية في سوريا الموت يغيب طبيبة اثر مضاعفات الاصابة بكورونا

السفير الارميني في العراق يتحدث لـ PUKmedia

حاور موقع PUKmedia السفير الارميني في العراق هراش بولاديان حول العلاقة بين الشعبين والكوردي والارميني والعمليات التي وقعت بحق الشعبين، لا سيما جينوسايد الارمن...

الشاعر ابراهيم الحمد: أنا مع الجديد الذي يكون التراث أساسه زهراء مبتورة الساق: عندما تقطعت قلوب الهندوس بخذلان الطب العراقي

كورونا يهدد عراقيين عالقين في الهند

ناشد المئات من العراقيين العالقين في الهند، الحكومة الاتحادية باعادتهم في ظل تفشي فايروس متحور لكورونا، فيما بات الجوع يهدد الكثير منهم.

كورنيش خانقين..



اروقة للابداع وفسحة سمر هيومان رايتس ووتش: محاكمة صحافيي بادينان معيبة للغاية

كاريكاتیر

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