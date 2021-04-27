إصابة عنصرين من الرد السريع بهجوم لداعش في ديالى

2021/04/27 | 23:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة عنصرين من قوات الرد السريع بهجوم شنه تنظيم داعش على قوة أمنية شمال شرق محافظة ديالى.وقال المصدر، إن “مجموعة تابعة لداعش اطلقت النار على قوة من الرد السريع كانت تقوم بمهام امنية في تفتيش وتمشيط بساتين ابو خنازير ضمن حوض الوقف(50 كم شمال شرق ديالى)”.وأضاف، أن “الهجوم […]

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