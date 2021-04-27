2021/04/27 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل طفل وأصيب 20 شخصاً جراء انفجار عبوة ناسفة ودراجة نارية مفخخة وسط مدينة جرابلس السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة شرق حلب، وفقا لمراسل الحرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل طفل وجرح 20 شخصا في انفجارين متتابعين بمدينة جرابلس السورية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل طفل وجرح 20 شخصا في انفجارين متتابعين بمدينة جرابلس السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).