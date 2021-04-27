التعادل الإيجابي ينهي رحلة الذهاب بين الريال وتشيلسي بنصف نهائي الأبطال

2021/04/27 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

خرج فريقا ريال مدريد وضيفه تشيلسي اليوم الثلاثاء ( 27 نيسان 2021)، بنتيجة التعادل 1 – 1،بلقاء جرى على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

البداية كانت من تشيلسي عندما نجح كريستيان بوليسيتش من وضع فريقه في المقدمة بعد 14 دقيقة، ووصلت الكرة الطويلة للجناح الأمريكي الدولي الذي دخل واقتحم منطقة الجزاء وراوغ الحارس والدفاع ثم سدد الكرة في الشباك بدقة هزت شباك الريال، ودون الفرنسي كريم بنزيما، هدف التعادل لفريقه ريال مدريد الإسباني، بعد أن تلقى تمريرة بالرأس من زميله إدير ميليتاو داخل منطقة جزاء البلوز ليسددها بضربة خلفية رائعة لم يستطع إدوارد ميندي منعها من معانقة الشباك في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الاول 1 – 1.

الشوط الثاني شهد تنظيماً دفاعياً جيداً من قبل الريال امام ضغط انكليزي وفرص كانت نهايتها غير سليمة بسبب الدفاع الأسباني،وشهدت الدقائق الاخيرة فورة ريالية بالضغط المتواصل على المرمى الانكليزي، لكن اللقاء إستمر بنتيجة التعادل 1- 1جتى صافرة النهاية.

يشار الى أن مباراة الإياب ستقام يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

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