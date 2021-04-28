دوري أبطال أوروبا.. تشلسي يفرض التعادل على ريال مدريد 1-1 في ذهاب نصف النهائي

2021/04/28 | 00:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض تشلسي الإنكليزي التعادل على مضيفه ريال مدريد الإسباني 1-1، الثلاثاء، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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