هجوم مبكر من العصائب ضد السفير التركي الجديد ببغداد

2021/04/28 | 00:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هاجم محمود الربيعي، المتحدث باسم المكتب السياسي لكتلة صادقون، الجناح السياسي لعصائب أهل الحق، السفير التركي الجديد في بغداد.

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وقال الربيعي في تدوينة تابعها "ناس"، إن "تعيين سفير جديد لتركيا لسنا بحاجة اليه، ما يحتاجه العراق فعلاً هو التحرك الفاعل لايقاف الانتهاكات والاعتداءات التركية السافرة المتكررة التي لا مبرر للصمت عنها ، استهتار تركي واحتلال لارض العراق فلماذا لا تتحرك على الحكومة على المجتمع الدولي وتطرد السفير وترفضه".

للمزيد: تركيا تسمي سفيرها الجديد في بغداد

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