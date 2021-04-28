الرئيسان المشتركان يؤكدان ضرورة تعزيز الاستقرار في المنطقة

2021/04/28 | 00:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني، مساء الثلاثاء، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني بمدينة اربيل .

وخلال اللقاء الذي حضره رفعت عبدالله ودرباز كوسرت رسول عضوي الهيئة العاملة وسوران جمال طاهر عضو المكتب السياسي، جرى نقاش دقيق وشامل حول ضرورة تطوير العلاقات والتنسيق والعمل المشترك وتقوية التعاون الاقتصادي التجاري بين اقليم كوردستان والجمهورية الاسلامية الايرانية من اجل ترسيخ الامن والاستقرار في المنطقة.

واكد الرئيسان المشتركان ضرورة تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة، وشددا على ان السلام والامن في العراق واقليم كوردستان عامل مهم لحماية امن واستقرار دول الجوار.

واعرب الرئيسان المشتركان عن سرورهما بتقدم المباحثات بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية، واكدا ان التوصل الى اتفاق مشترك في تلك المباحثات يخفف من كاهل المواطنين الايرانيين الذين تضرروا كثيرا من الحصار، كما سيصبح عاملاً للاستقرار في المنطقة بشكل عام والعراق واقليم كوردستان بشكل خاص.

من جانبه، اشاد وزير الخارجية الايراني بالدور المهم الذي يلعبه الاتحاد الوطني الكوردستاني، مؤكدا ان موقع الاتحاد الوطني لكوردساني اصبح اقوى على مستوى العراق وخاصة بعد عقد مؤتمره الاخير

واكد وزير الخارجية الايراني استعداد بلاده لتعزيز العلاقات ومساعدة العراق واقليم كوردستان في جميع المجالات.

PUKmedia خاص

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