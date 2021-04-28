2021/04/28 | 00:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الثلاثاء، عن خطته فيما يخص ضريبة القيمة المضافة التي فرضت مؤخرا في بلاده، كما أعلن عن أهدافه فيما يخص أكبر شركة نفطية في العالم، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد بن سلمان يعلق على الخطة الاقتصادية للبلاد ومستجدات استحواذ أرامكو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد بن سلمان يعلق على الخطة الاقتصادية للبلاد ومستجدات استحواذ أرامكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).