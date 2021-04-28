حتى لا تضيع الفرصة القادمة - جيلاني الهمامي

2021/04/28 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جيلاني_الهمامي تعد جائحة "كورونا" اختبار من أكثر الاختبارات التي واجهتها الإنسانية طوال الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية عسرا.



اختبار وضع النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد عالميا، أي الرأسمالية العالمية، على المحك وكشف كما لم يحدث من قبل عن حجم الأعطال التي تميزه.



فرغم ما طورت البرجوازية على امتداد أكثر من خمسة قرون من علوم وتقنيات في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك المجال الصحي والطبي، فإن ذلك لم يكن كافيا ......





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