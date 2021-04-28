إصابات بمشاجرة خلال 'لعبة محيبس' في ذي قار

2021/04/28 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بإصابة عدد من الاشخاص بمشاجرة خلال "لعبة محيبس" في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "حدثت مشاجرة في بطولة للعبة المحيبس في قضاء سوق الشيوخ بالاسلحة الجارحة".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة اسفرت عن سقوط عدد من الجرحى بينهم شخص بحالة خطرة تعرض للطعن في منطقة الصدر".

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