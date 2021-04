عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي.. في لقاء كشف الحقائق

2021/04/28 | 01:12 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- -رئيس الجمهورية الذي يعتبر حامي للدستور وللقوانيين يقف حائلا امام مصادقة قانون الاتحادات الرياضي -المشهد الرياضي العراقي مؤلم وقادة الرياضة يهتمون بالمناصب اكثر من التطوير -ما يهمنا ان تكون انديتنا حقيقية وليست دكاكين اومقاطعات عشائرية يتوارثها الابناء -نواجه صعوبة بتمرير القانون وشخصيات كبيرة تحاول منع انجاز التشريعات الرياضية -حينما يمس عملنا مناصب ومصالح شخصية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي..



