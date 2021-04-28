مالك أرسنال يؤكد أن الفريق اللندني

2021/04/28 | 01:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن يستمع الأميركي، ستان كرونكي، مالك أرسنال الإنكليزي إلى أي عروض من أجل شراء النادي اللندني في أعقاب الاحتجاجات التي قام بها أنصار الفريق، وفق ما أعلنت مجموعته "كرونكي سبورتس أند إنترتاينمنت" (كاي أس اي) الثلاثاء.

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