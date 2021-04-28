معارضة إسرائيل لتجديد الاتفاق النووي مع إيران - نهاد ابو غوش

2021/04/28 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش سبق لإسرائيل أن عارضت الاتفاق الذي وقعته إدارة الرئيس باراك أوباما مع إيران والمعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، أو اتفاق 5+1 ، وقد حاولت التاثير على قرارات الإدارة من داخل مؤسسات صنع القرار الأميركي مثل الخطاب الذي ألقاه نتنياهو في الكونغرس، ما اعتبر سابقة خطيرة وتدخلا فظا في السياسات الداخلية الأميركية على الرغم من الطبيعة الخاصة والمتميزة للعلاقات الأميركية الإسرائيلية، وكانت إسرائيل من أبرز ا ......





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