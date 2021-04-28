الكاظمي والاستثمار في العراق

2021/04/28 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الهيئة الوطنية الاستثمار، تم إصدار عدة قرارات خاصة وكان أهمها إلغاء الاجازات الاستثمارية ل 1128 مشروعا، هل ستنجح هذه القرارات في انقاذ ملف الاستثمار في العراق؟

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