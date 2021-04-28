2021/04/28 | 01:59 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأهلي يخرج بتعادل بطعم الهزيمة أمام استقلال طهران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/28 | 01:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأهلي يخرج بتعادل بطعم الهزيمة أمام استقلال طهران) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأهلي يخرج بتعادل بطعم الهزيمة أمام استقلال طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).