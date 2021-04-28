كورونا يجتاح مدارس البصرة.. توصية بإغلاق ابتدائية سجلت 14 إصابة بين الأطفال (وثيقة)

2021/04/28 | 02:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوصت دائرة صحة البصرة، بإغلاق مدرسة ابتدائية سجلت أربع عشرة إصابة بفيروس كورونا بين تلاميذها، في أخطر مؤشر على اجتياح الفيروس الوبائي المدارس.

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وتظهر وثيقة حصل عليها "ناس"، ليلة الثلاثاء على الأربعاء (28 نيسان 2021)، مخاطبة وجهتها دائرة الصحة إلى مديرية تربية البصرة، تتحدث عن تسجيل إصابات موجبة بفيروس كورونا بين تلامذة الصفوف الأول والثاني والثالث والسادس.

كما دعت إلى إغلاق المدرسة وحجر التلاميذ لمدة أسبوعين.

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