لجنة برلمانية تؤشر «ثغرات كبيرة» في قانون الانتخابات

2021/04/28 | 02:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شيماء رشيد

دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحزاب السياسية إلى انتهاز الوقت لتسجيل التحالفات وقوائم المرشحين في الموعد الأخير المحدد في 1 أيار المقبل، بينما أشرت اللجنة القانونية بمجلس النواب وجود «ثغرات» وصفتها بالكبيرة في قانون الانتخابات الحالي “.

وذكرت المفوضية في بيان أنه “في الوقت الذي تشدّد فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على أن موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي في 10 تشرين الأول 2021 حتمي لا تراجع عنه، تدعو المفوضية التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين، إلى الاستفادة مما تبقى من الفترة المتاحة لاستقبال تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين في موعدها الأخير (1 / 5/ 2021).

وأضاف البيان، أن “المفوضية تواصل خطواتها وتحضيراتها وفق توقيتات زمنية لجدول عملياتي لا يحتمل التغيير في مراحله، وصولاً إلى تحقيق انتخابات تحظى بثقة الشارع العراقي وقواه المجتمعية التي ننتظر منها أن تكون متفاعلة مع الحدث الانتخابي المرتقب، لما للانتخابات المقبلة من أهمية بالغة للاستقرار وتمثيل إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع”.

في غضون ذلك، قالت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود في حديث لـ”الصباح”: إن “قانون الانتخابات يحوي العديد من الثغرات، أولها أن نظام الانتخابات ينسجم مع انتخابات مجالس المحافظات وليس مجلس النواب، وبالرغم من أن هذا القانون يسمح للمستقلين بالترشح للبرلمان، إلا أنه لم يضمن لهم الفوز”.

وأضافت: “أما الثغرة الأخرى، فهي عدم حصر التصويت بالبطاقة البايومترية”، مبينةً أن “المفوضية تحاول في الوقت الحاضر فرضها، لكن القانون لا يلزم باستخدام البطاقة البايومترية حصراً، وذلك يعتبر ثغرة تسمح بالتزوير، وتم الاعتراض على هذا الموضوع في وقتها من دون جدوى”، متهمة جهات “لم تسمها” بالإصرار على تمرير هذه الفقرة التي تعد “ثغرة كبيرة”.

وتابعت: أن “من الثغرات الأخرى، إبعاد آلية العد والفرز اليدوي، ونحن نريد أن يكون إلكترونيا، وبعده يكون يدويا بشرط المطابقة بين الاثنين، ولكن لم تتم الموافقة على هذا الأمر”، مشيرة الى أن “أغلب التزوير الذي حدث في انتخابات 2018 كان بسبب العد والفرز الالكتروني”، داعية إلى “استضافة المفوضية لمعرفة تفاصيل التعاقد مع الشركة الفاحصة، وما إذا كانت موثوقة”.

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