الصحة تنفي تسجيل أية إصابة بالفيروس الهندي

2021/04/28 | 02:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: علي موفق وشذى الجنابي

سارع العراق في ظل المشاهد المرعبة المنقولة لتفشي كورونا في الهند، الى اتخاذ اجراءات سريعة تمثلت بايقاف الرحلات الجوية ومنع دخول الوافدين من هذه الدولة للحيلولة دون نقل ما يعرف بالسلالة «الهندية» التي تتميز بسرعة انتشارها وضراوتها من ناحية الاعراض التي تحدث للمصابين.



وفي غضون ذلك، نفت وزارة الصحة تسجيل اية اصابة حتى اللحظة بالفيروس الهندي، لكنها اكدت ان جميع الامور واردة بسبب قدرة كورونا على التحور بين مدة واخرى.

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