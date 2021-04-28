الولايات المتحدة وإسرائيل تتفقان على تركيز الجهود لمواجهة الصواريخ الإيرانية

2021/04/28 | 02:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل، الثلاثاء، على تشكيل مجموعة تركز على الطائرات المسيرة و الصواريخ الموجهة التي تصنعها إيران، مع تزايد التهديدات والتوترات في الآونة الأخيرة.

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