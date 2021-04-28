البيت الأبيض: لا نريد التصعيد مع روسيا

2021/04/28 | 02:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعصرح مسؤول رفيع في البيت الأبيض بأنه سيكون لدى واشنطن "حديث صريح" مع موسكو، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد مع روسيا.وقال المسؤول للصحفيين تعليقا على الإجراءات التي تعتزم موسكو اتخاذها ردا على العقوبات الأمريكية ضدها: "نحن نسعى لفهم نوايا روسيا".وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن "تظهر لروسيا ما هي الأعمال التي لن تتسامح معها" واشنطن.وأكد أن واشنطن "لن تتردد في فرض عقوبات على روسيا لجعلها تدفع ثمن الأعمال التي نعتبرها غير مقبولة".وأعلنت الولايات المتحدة في 15 أبريل الجاري فرض عقوبات جديدة على روسيا، وطرد 10 دبلوماسيين روس.وردا على ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نهج واشنطن لا يتجاوب مع مصالح شعبي البلدين، وطردت 10 دبلوماسيين أمريكيين وفرضت عقوبات على عدد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين.المصدر: RT

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