ولي العهد السعودي: نطمح لإقامة ’علاقات مميزة’ مع إيران وهذه ’إشكاليتنا’ معها

2021/04/28 | 02:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تطمح لإقامة "علاقات مميزة" مع إيران.

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وقال ولي العهد في مقابلة مع قناة "السعودية"، "في الأخير إيران دولة جارة وكل ما نطمح أن يكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع ايران".

وأضاف "لا نريد أن يكون وضع ايران صعبا، بالعكس، نريد لايران أن تنمو وأن يكون لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في المملكة العربية السعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار".

وتابع "إشكاليتنا هي في التصرفات السلبية التي تقوم بها ايران سواء من برنامجها النووي او دعمها لميليشيات خارجية عن القانون في بعض دول المنطقة او برنامج صواريخها الباليستية".

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