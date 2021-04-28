الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم السعودية

2021/04/28 | 02:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، (البنتاغون)، جيسيكا ماكنولتي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم السعودية ضد ما تتعرض له من هجمات.

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