2021/04/28 | 03:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن نسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رُصِدت في "17 دولة على الأقل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة العالمية: رصدنا نسخة كوفيد المتحورة الهندية في "17 بلدا على الأقل") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة العالمية: رصدنا نسخة كوفيد المتحورة الهندية في "17 بلدا على الأقل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).