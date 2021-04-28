من اخطر منطقة موبوءة في العالم.. نائب يدعو الحكومة لتسيير رحلات لإعادة العراقيين العالقين في الهند !

2021/04/28 | 04:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية

قتيبة الجبوري، الاربعاء، رئيس الحكومة

لتسيير رحلات فورية لإعادة العراقيين

العالقين في الهند.

وقال الجبوري في بيان اليوم، إن "العديد

من العراقيين مازالوا عالقين في

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