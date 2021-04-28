جماعة الحوثي تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط

2021/04/28 | 04:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف بقيادة السعودية، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن باتجاه المملكة، فجر الأربعاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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