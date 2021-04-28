من خلال قطاع النفط.. مشرعون يدعون بايدن لفرض المزيد من العقوبات على جيش ميانمار 

2021/04/28 | 05:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مجموعة تضم كلا الحزبي، الديمقراطي والجمهوري، في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، إدارة الرئيس جو بايدن لفرض المزيد من العقوبات على جيش ميانمار (بورما) استجابة للانقلاب العسكري وقمع المتظاهرين.

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