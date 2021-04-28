فايزر تعلن عن

2021/04/28 | 05:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التنفيذي لـ"فايزر"، يوم

ثلاثاء، أن العقار التجريبي الذي تنتجه

الشركة لعلاج كوفيد-19عن طريق الفم، قد

يكون متاحا بحلول نهاية العام.

وأضاف ألبرت بورلا، في حديث مع قناة "سي

إن بي سي"، أنه إذا

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