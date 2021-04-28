رصدت في 17 دولة.. سلالة كورونا الهندية تهدد العالم

2021/04/28 | 05:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم

الثلاثاء، أن نسخة كوفيد-19 المتحورة

الهندية التي يُشتبه في أنها المسؤولة

عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد

رُصِدت في "17 دولة على الأقل".

وقالت المنظمة إنّ النسخة

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