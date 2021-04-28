بن سلمان: نريد أن تكون إيران مزدهرة لكن ثمة إشكاليات بسبب تصرفاتها ونعمل مع شركائنا على حلها

2021/04/28 | 05:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن

المملكة تطمح إلى إقامة علاقة جيدة مع

إيران باعتبارها دولة جارة، لك هناك

"إشكاليات" بين الطرفين وتعمل السعودية

مع شركائها على حلها.

وقال بن سلمان، خلال مقابلة

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