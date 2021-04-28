وسط الأمطار.. ريال مدريد يعقد مهمته بدوري الأبطال أمام تشلسي

2021/04/28 | 05:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل ريال مدريد في تحقيق الانتصار على

ملعبه، أمام تشلسي الإنجليزي، في ذهاب

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء

الثلاثاء.

واكتفى ريال مدريد الإسباني بالتعادل

بنتيجة 1-1، أمام ضيفه تشلسي، في مباراة

بأجواء

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