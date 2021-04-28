زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ولاية آسام الهندية

2021/04/28 | 06:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب ولاية آسام الهندية، الأربعاء.

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