ليست شوفونية .. و لا تبشير بدين مصرى. - محمد حسين يونس

2021/04/28 | 06:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس من حقك أن تؤمن بما تشاء أو حتي تخترع لنفسك تاريخا لا يوجد ما يدعمة إلا في مخيلة قومك ..و لكن عندما تتحدث عن الأخرين وتؤلف عنهم روايات..لا سند لها ..تجعل منك الأعلي ،الأفضل..و المنتصر فإن هذا يؤدى إلي طرح علامات إستفهام كثيرة حول تماسكك النفسي و العقلي.أو قدراتك المعرفية .



ومع ذلك فهذا شأنك ..



حتي تصدق ما تحكي عنه ..



و تبدأ في تلقين الأحفاد بإنتصارات أجدادك الوهمية و تتحدث عنها كما ......





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