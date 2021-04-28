لمحة عن صراع عبدالله اوچلان والنظام الاوردوغاني - الياس خليل نصرالله

2021/04/28 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الياس_خليل_نصرالله أوچلان، هو عالم وفيلسوف وناشط اجتماعي يركز اليوم في أعماله وفكره على حوار الأديان الديمقراطية ونهضة التعليم.



ولد عام ١-;-٩-;-٤-;-١-;- في شرق ارضروم لعائلة متدينة (كان والده إمامًا).



درس في طفولته وصباه في مدرسة دينية، وكان في حينه يتردد على التكية(عمارة دينية أنشآت خاصة لاقامة المنقطعين للعبادة من المتصوفة ومساعدة عابري السبيل).تابع دراسة النحو، البلاغة، أصول الفقه، ولم ......





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