الانتخابات الفلسطينية والنفاق الديمقراطي - جلبير الأشقر

2021/04/28 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر النفاق من الميّزات المعهودة للأيديولوجيا الإمبريالية الغربية، وهو نابع من التناقض الصارخ بين قِيَم الديمقراطية التي انتصرت في بلدان الغرب والتي تقوم حكوماتها على أساسه وبين سيطرة هذه الحكومات على بلدان أخرى، وهو أمر لا يتمّ سوى قسراً رغم أنف شعوب البلدان المقهورة، إذ ليس من شعب يرضى بأن تخضع بلاده لحكم بلد آخر.



فتضطرّ الحكومات الإمبريالية الغربية على الدوام إلى التظاهر بالوفاء لقِيَم الديمقراط ......





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