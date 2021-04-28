زيادة الرحلات الجوية من سوريا إلى ليبيا.. وتقرير يتخوف من

2021/04/28 | 07:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار موقع "ذي أفريكان ريبورت" المختص بالشؤون الأفريقية إلى زيادة الرحلات الجوية بين سوريا وليبيا في الأشهر الأخيرة، معتبرا أنها "قد تحمل المزيد من المرتزقة والمخدرات إلى البلاد".

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