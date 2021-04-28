الصين تحاول

2021/04/28 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت الصين رحلة لوسائل الإعلام الأجنبية إلى إقليم شينجيانغ، الأسبوع الماضي، وذلك للدفاع عن سياساتها في المنطقة بعد تصاعد الانتقادات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان بحق أقلية الإيغور المسلمة، بحسب موقع "SCMP".

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