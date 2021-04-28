2021/04/28 | 08:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا مصرف الرافدين المواطنين لتسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متاخرة بهدف تعميم الفائدة على شرائح اخرى.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 نيسان 2021)، إن "هناك بعض المواطنين متلكئين في تسديد مابذمتهم من اقساط الدفعات الشهرية المرتبة على القروض والتسهيلات المصرفية الاخرى"، مؤكدا ان "المصرف سيتخذ الاجراءات القانونية وتفعيل قانون استحصال اموال الدولة اضافة الى الغرامات التاخيرية المفروضة على المتلكئين".

ولفت الى ان "الامتناع عن تسديد ما بذمتهم يضر المواطنين ويراكم عليهم الديون ويعرضهم الى تبعات قانونية وخيمة ومن واجب النصيحة الاسراع في التسديد حفاظا على المال العام اضافة الى منح الفرصة لبقية المواطنين للافادة من الخدمات التي يقدمها المصرف من عوائد الاقساط والاموال المتلكئة".

واضاف ان "المصرف مستمر في تقديم انواع الخدمات والتسهيلات منها للراغبين بالحصول على شقق مجمع بسماية السكني اضافة الى قروض المشاريع الصغيرة وقروض البناء والترميم وقروض السيارات اضافة الى القروض الاستثمارية وغيرها من الخدمات التي ممكن الاطلاع عليها من خلال زيارة فروع مصرفنا او الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمصرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يلوح باتخاذ إجراءات قانونية.. ’سددوا مابذمتكم لتعم الفائدة’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يلوح باتخاذ إجراءات قانونية.. ’سددوا مابذمتكم لتعم الفائدة’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).