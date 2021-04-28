2021/04/28 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في منشور عبر تطبيق إنستغرام، الأربعاء، أسفه لتحول تصريحاته المسربة إلى "اقتتال داخلي" في إيران، تعليقا على تسجيل صوتي تحدث فيه عن دور العسكر في الدبلوماسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق لظريف بشأن تصريحاته المسربة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق لظريف بشأن تصريحاته المسربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).