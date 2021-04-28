الصحة النيابية تطالب بمساءلة وزيري الداخلية والمالية في حريق مستشفى “أبن الخطيب”

2021/04/28 | 08:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت إلى استبدال رئيس اللجنة التحقيقية الحكومية بغداد – وعد الشمري:دعت لجنة الصحة والنيابية بمحاسبة وزيري الداخلية والمالية عن حريق مستشفى أبن الخطيب في بغداد، وفيما اكدت أن التقرير الذي أعدته بشأن الحادثة أولي وسيلحقه تقرير مفصّل يقدم في وقت لاحق، وطالبت باستبدال رئيس اللجنة التحقيقية المكلفة من قبل الحكومة بشخص أخر.وقال عضو اللجنة النائب ...

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